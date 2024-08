'जीत या हार, खेल का हिस्सा', पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल जीत नहीं पाने पर बोले मनु भाकर के पिता

नेशनल डेस्क: मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रहने पर, भारतीय निशानेबाज के पिता रामकृष्ण भाकर ने कहा कि 'जीत या हार' खेल का हिस्सा है। मनु भाकर शनिवार को चल रहे पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल शूटिंग इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं।



रामकृष्ण ने कहा कि इससे उन्हें दुख होगा क्योंकि वह पेरिस ओलंपिक में अपना तीसरा पदक जीतने के करीब थीं। उन्होंने सकारात्मक पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि मनु के पास पहले से ही चल रहे ग्रीष्मकालीन खेलों में दो पदक हैं। रामकृष्ण ने कहा, "जीत या हार खेल का हिस्सा है। लेकिन पदक के इतने करीब पहुंचकर हार जाना, काफी लंबे समय तक दुख देता है, लेकिन मनु के लिए अच्छी बात यह है कि वह पहले ही दो पदक जीत चुकी है।"



