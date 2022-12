बिन बुलाए शादी में खाना खाने पहुंच गया MBA का छात्र, मिली ऐसी सजा...VIDEO वायरल

नेशनल डेस्क: बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की कहावत तो आपने सुनी होगी। कई लोग दूसरों की शादी-ब्याह के समारोह में घुस कर खाना खाकर निकल जाते हैं। एक छात्र ने भी ऐसा ही कुछ करना चाहा लेकिन वह पकड़ा गया। किसी और की शादी में घुस कर खाना खाना छात्र को महंगा पड़ गया और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। मध्य प्रदेश में एक शादी समारोह में बिना बुलाए पहुंचने पर MBA छात्र को बर्तन धोने की सजा दी गई।

MBA student came to eat food without being invited at a marriage ceremony in Madhya Pradesh, people forced him to wash utensils !!



