  • 'राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है', 'वोट चोरी' बयान पर बोले मंत्री विजयवर्गीय

Edited By Harman Kaur,Updated: 12 Aug, 2025 06:09 PM

minister vijayvargiya spoke on rahul gandhi vote theft statement

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी' के आरोप पर मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की सिलसिलेवार चुनावी हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है।...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘वोट चोरी' के आरोप पर मध्यप्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की सिलसिलेवार चुनावी हार के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। गांधी कथित वोट चोरी के खिलाफ अपने अभियान के तहत चुनावों में धांधलियों का आरोप लगा रहे हैं।    
PunjabKesari
चुनाव हारते-हारते थक गए हैं राहुल गांधी- विजयवर्गीय
राहुल गांधी के ‘वोट चोरी' के आरोप पर विजयवर्गीय ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा,‘‘भारत में होने वाले निष्पक्ष चुनावों की पूरी दुनिया सराहना करती है, लेकिन चुनाव हारते-हारते राहुल गांधी थक गए हैं। इसलिए उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वह इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति इस तरह के बयान देने की हरकत नहीं कर सकता।'' उन्होंने दावा किया कि पिछले 13 वर्षों में कांग्रेस 27 चुनाव हार चुकी है।
PunjabKesari
'स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा 'गैर जिम्मेदार विपक्ष' पहली बार देखा'
विजयवर्गीय ने कहा, " राहुल गांधी कांग्रेस के नेतृत्व की कोई जिम्मेदारी तय नहीं करना चाहते और अपनी पार्टी की सिलसिलेवार पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ रहे हैं।" भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा 'गैर जिम्मेदार विपक्ष' पहली बार देखा है, जो बेबुनियाद आरोप लगाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है।

