Whatsapp: वॉट्सऐप में होने वाला है बड़ा धमाका! आ रहा है ऐसा फीचर जो हर किसी को चौंकाएगा, जानिए क्या है खास

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 11 Aug, 2025 12:36 PM

नेशनल डेस्क। वॉट्सऐप अपने यूज़र्स के लिए एक नया और दिलचस्प फीचर लेकर आ रहा है। अब आप अपनी बातचीत को और मजेदार बना सकेंगे क्योंकि जल्द ही आप 'मोशन फोटो' भेज पाएंगे। इस फीचर के ज़रिए आप ऐसी फोटोस भेज सकते हैं जिनमें तस्वीर के साथ-साथ शॉट लेने से पहले और बाद के कुछ पलों की आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है।

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

यह नया फीचर वॉट्सऐप के लेटेस्ट बीटा वर्ज़न में देखा गया है।

➤ नया आइकन: जब आप गैलरी से कोई फोटो चुनेंगे तो आपको एक नया आइकन दिखेगा जिसमें एक प्ले बटन के चारों ओर रिंग और एक छोटा गोला होगा।

➤ आसान तरीका: इस आइकन पर टैप करने के बाद आप मोशन फोटो भेज पाएंगे। वॉट्सऐप इसे इस तरह परिभाषित करता है, "एक रिकॉर्डिंग जिसमें फोटो लेने से पहले और बाद के कुछ पल शामिल होते हैं।" सबसे खास बात यह है कि इसमें ऑडियो भी शामिल होगी।

किन फोन्स पर काम करेगा यह फीचर?

➤ यह फीचर उन सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर काम करेगा जिनमें पहले से ही मोशन फोटो का फीचर मौजूद है। सैमसंग के फोन्स में इसे "Motion Photos" और गूगल पिक्सेल में "Top Shot" के नाम से जाना जाता है।

➤ अगर आपके फोन में यह सुविधा नहीं है तब भी आप दूसरों से आई हुई मोशन फोटो को देख और सुन पाएंगे।

फिलहाल यह फीचर एंड्रॉयड के 2.25.22.29 बीटा अपडेट में टेस्टिंग पर है। कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च की तारीख नहीं बताई है लेकिन इसके आने के बाद फोटोस को वीडियो में बदलने की समस्या खत्म हो जाएगी।