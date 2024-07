CCTV में कैद हुई चोरों की लाखों की चोरी: हेलमेट पहने तीन लोगों ने बंदूक की नोक पर ज्वलैरी स्टोर को लूटा

नेशनल डेस्क: नई मुंबई के खारघर इलाके में एक ज्वलैरी स्टोर से 11 लाख रुपये से अधिक के आभूषण लूट लिए और तीन अज्ञात हथियारबंद लोगों ने कई बार गोलियां चलाईं। घटना रविवार की है। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 10.30 बजे ये लोग बीएम ज्वैलर्स में घुस गए। घटना के सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों को हेलमेट पहनकर आभूषण की दुकान में प्रवेश करते, कर्मचारियों को धमकाते और आभूषण लूटते हुए दिखाया गया है। आरोपियों में से एक ने दुकान के अंदर भी गोलियां चलाईं और अलार्म चालू करने का प्रयास करने पर एक स्टाफ सदस्य को मारा। कुछ ही देर बाद, वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग गए, जबकि स्थानीय लोगों ने उनका पीछा करने का प्रयास किया।

घटना की जानकारी मिलने पर नवी मुंबई पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना के बारे में बात करते हुए, नवी मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, काले कपड़े पहने और रिवॉल्वर से लैस होकर, तीनों दुकान में घुस गए, कर्मचारियों को धमकाया, उनके साथ मारपीट की और 11.80 लाख रुपये के आभूषण लूट लिए। तीन मिनट में, उन्होंने 4 से 5 राउंड गोलियां चलाईं, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ।

It's alarming to see that a three-member gang, brazenly armed and wearing helmets, could storm a jewellery store in Sector 35, Kharghar, around 10 PM on a Sunday, carry out a robbery at gunpoint, and fire shots into the air and flee with jewellery worth lakhs.



This incident… pic.twitter.com/VIs1Us19Ls — Mumbai Congress (@INCMumbai) July 29, 2024