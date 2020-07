अधिकारी us बताया कि पाकिस्तानी मोर्टार आग की चपेट में आ जाने से नागरिक घायल हो गए। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की इस हरकत का मुहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें कि बीते तीन दिन से लगातार पाकिस्तान सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है।

Stories You May Like