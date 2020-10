श्रीनगर : जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि केन्द्र शासित क्षेत्र में पंचायतें न्यायोचित विकास और वृद्धि की नयी मॉडल होगीं, जहां लोग अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और प्रशासन समन्वयक की भूमिका में रहेगा। सिन्हा ने 'Back To Village-3' कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नेसबल क्षेत्र की यात्रा के दौरान यह बात कही। सिन्हा ने कहा,"जम्मू कश्मीर में पंचायतें न्यायोचित विकास और वृद्धि की नयी मॉडल होगीं, जहां लोग अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे और प्रशासन समन्वयक की भूमिका में रहेगा। कोई खोखली घोषणाएं नहीं,मैंने जो वादा किया है,उसे पूरा किया जाएगा।"

