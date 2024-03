इंडिगो फ्लाइट के फूड एरिया में यात्री ने देखा कॉकरोच, एविएशन कंपनी ने ऐसे दिया जवाब

नेशनल डेस्क: हवाई यात्रा के दौरान किसी को भी अप्रिय कीड़ों का सामना करने की इच्छा नहीं होती है, वहीं कॉकरोच मिलने पर यात्रा भयावह हो सकती है। इंडिगो विमान के एक यात्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें विमान के भोजन क्षेत्र में कॉकरोचों का एक समूह रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्रकार तरूण शुक्ला ने एक्स पर कॉकरोचों का एक वीडियो साझा करते हुए उम्मीद जताई कि इंडिगो यात्रियों को इस तरह के अनुभव का सामना करने से रोकने के लिए उचित उपाय करेगा।



वीडियो साझा करने के साथ तरुण ने लिखा "विमान के भोजन क्षेत्र में (या उस मामले में कहीं भी) कॉकरोचों वास्तव में भयानक हैं। उम्मीद है कि इंडिगो अपने बेड़े पर कड़ी नज़र डालेगा और जांच करेगा कि ऐसा कैसे हुआ, यह देखते हुए कि यह आम तौर पर अपेक्षाकृत नए एयरबस ए320 उड़ाता है।''



Cockroaches and in the food area of a plane (anywhere for that matter) are just truly awful.



One hopes @IndiGo6E takes a hard look at its fleet and checks how did this even happen given that it normally flies relatively new @Airbus A320s :



✈️ pic.twitter.com/78K69PYj6w — Tarun Shukla (@shukla_tarun) February 22, 2024