नेशनल डेस्कः इंदौर में सब्जियों के ठेले हटाने के लिए आए नगर निगम के अधिकारी उस समय हैरान रह गए जब एक महिला ने फर्राटेदार अंग्रेजी में उनको लताड़ लगाई। सब्जी विक्रेता ने फ्लो में अंग्रेजी बोलते हुए आरोप लगाया कि नगर निगम अधिकारी सब्जी विक्रेताओं को परेशान कर रहे हैं। मालवा मिल चौराहे पर सब्जी का ठेला लगाने वाली डॉ रईसा अंसारी ने बताया कि उसने इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पीएचडी (PhD) की है। निगम के अधिकारियों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए रईसा ने कहा कि हम लोग क्या करें, प्रधानमंत्री या कलेक्टर के घर जाकर मर जाएं या निगम के गले पड़ें? रईसा ने कहा कि निगम के कर्मचारी आकर तंग करते रहते हैं, यहां ठेला मत लगा राइट में लगाओ, लेफ्ट जाओ...आखिर कोई बताए कि हम कहां जाएं।

*Today, A vegetable seller surprised everyone with her English*



Protest against the Municipal Corporation of #Indore for selling vegetables in Partial Lockdown.



She studied Ph.D in M. science & physics. she said that she had no research & job because she is Muslim. pic.twitter.com/sooqoPUsqM