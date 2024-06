NDA को सत्ता में बनाए रखने के लिए TDP, JDU जरूरी!  कैबिनेट बैठक में लिया बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सहयोगियों ने बुधवार को एक बैठक के दौरान उन्हें अपने नेता के रूप में लिखित समर्थन देने का वादा किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तैयार हैं।

NDA ने मंगलवार को घोषित लोकसभा चुनाव नतीजों में 293 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने सामूहिक रूप से 543 में से 234 सीटें हासिल की हैं। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू सहित एनडीए के सहयोगियों ने आज दोपहर दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पर मुलाकात की और भविष्य के लिए अपनी रणनीति और सरकार गठन पर चर्चा की, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा एक और फ्लिप-फ्लॉप की चर्चा हुई। सुबह दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में राजद के तेजस्वी यादव के साथ बैठे।

