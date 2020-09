नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करने वाले गैर लाभकारी संगठन अमेरिका-भारत सामरिक साझेदारी फोरम (USISPF) के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम है ‘‘यूएस-इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस (US-India Navigating New Challenges)।''

