रामबन सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने जताया शोक, मुआवजा राशि का किया ऐलान

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के रामबन में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों व घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की। रामबन जिले में शुक्रवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एसयूवी कार फिसलकर गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार 10 लोगों की मौत हो गई। कार श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी और रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में देर रात करीब 1:15 बजे 300 फुट गहरी खाई में गिर गई।

PM @narendramodi has expressed grief on the accident in Ramban, Jammu and Kashmir. He extends condolences to the bereaved families and prays for a quick recovery of the injured.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The injured… — PMO India (@PMOIndia) March 29, 2024