ट्रंप के 'डेड इकोनॉमी' बयान पर राहुल गांधी का समर्थन, बोले- 'PM छोड़ सब जानते हैं'

नेशनल डेस्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने और भारतीय अर्थव्यवस्था को "डेड" बताने वाले बयान पर भारत में सियासी हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

#WATCH | Delhi: On the US President Trump's dead economy remark, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "Yes, he is right, Everybody knows this except the Prime Minsiter and the Finance Minsiter. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I am glad that… pic.twitter.com/n7UWXrgggW — ANI (@ANI) July 31, 2025