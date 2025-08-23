Main Menu

बारिश नहीं हुई तो ग्रामीणों ने अपनाया अनोखा टोटका, गधे को खिलाए गुलाब जामुन, मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर...

Edited By Shubham Anand,Updated: 23 Aug, 2025 06:46 PM

rajasthan jhalawar villagers unique rain ritual indra dev worship drought relief

राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बारिश न होने से परेशान ग्रामीणों ने बारिश करवाने के लिए अनोखे टोटके का इस्तेमाल किया, जिसकी आस-पास के इलाकों में काफी चर्चा हो रही है।

नेशनल डेस्क : राजस्थान के झालावाड़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बारिश न होने से परेशान ग्रामीणों ने बारिश करवाने के लिए अनोखे टोटके का इस्तेमाल किया, जिसकी आस-पास के इलाकों में काफी चर्चा हो रही है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के कुछ ग्रामीण इलाकों में मानसून की बेरुखी के चलते ग्रामीणों ने नए जतन करना शुरू कर दिया है। वे टोने-टोटकों का सहारा ले रहे हैं।

इसी क्रम में जिले के गंगधार क्षेत्र में रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए ग्रामीणों ने गधे को गुलाब जामुन खिलाए और इसके बाद गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के चक्कर लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में अच्छी बारिश न होने की वजह से उनकी फसलें खराब हो रही हैं। उनका मानना है कि इंद्र देवता उनके गांव से रूठे हुए हैं, इसलिए रूठे हुए इंद्र देवता को मनाने के लिए, गांव और आसपास क्षेत्र में अच्छी बरसात हो, तो उसके लिए पुरानी परंपरा का पालन किया गया है।

इस परंपरा के तहत गांव गंगधार के पटेल साहब ने सबसे पहले गधे को माला पहनाकर तिलक किया, आरती उतारी और गुलाब जामुन खिलाए। इसके बाद पटेल ने गधे के ऊपर उल्टा बैठकर पूजा-अर्चना की, और इसके बाद ग्रामीणों ने पटेल को गधे के ऊपर उल्टा बिठाकर श्मशान के 7 चक्कर लगवाए। ग्रामीणों का मानना है कि यह अच्छी बरसात के लिए किया गया टोटका है।

गौरतलब है कि देश के तमाम हिस्सों में जहां जोरदार बारिश हो रही है, वहीं कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश न होने की वजह से किसान परेशान हैं और उनकी फसलें खराब हो रही हैं। यही वजह है कि किसान बारिश के लिए हर टोना-टोटका आजमा रहे हैं। किसान बस यही चाहते हैं कि बारिश हो जाए और उनकी फसल खराब होने से बच जाए।

