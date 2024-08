Bhartiya State Bank Bharti 2024: SBI में विभिन्न पदों पर निकली बंपर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 2024 के लिए स्पोर्ट्स कोटा (SBI Sports Quota Bharti 2024) के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में ऑफिसर और क्लर्क के कुल 68 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू...

नेशनल डेस्क: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 2024 के लिए स्पोर्ट्स कोटा (SBI Sports Quota Bharti 2024) के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती में ऑफिसर और क्लर्क के कुल 68 पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई 2024 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 14 अगस्त 2024 है। SBI स्पोर्ट्स कोटा वैकेंसी के लिए किसी भी राज्य के योग्य महिला और पुरुष सभी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किए गए हैं।



Application Process and Important Dates

नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 23 जुलाई 2024

ऑनलाइन आवेदन की शुरूआत: 24 जुलाई 2024

आवेदन की अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2024

उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का ऑनलाइन पंजीकरण और शुल्क का ऑनलाइन भुगतान: 24.07.2024 से 14.08.2024 तक किया जाएगा।



Post Details

कुल पद: 68

ऑफिसर पद: 17

क्लर्क पद: 51

स्पोर्ट्स कोटा के तहत बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे विभिन्न खेलों के लिए पदों की भर्तियां की जा रही हैं।



Age Limit

ऑफिसर पद के लिए आयु सीमा: 21 से 30 वर्ष

क्लर्क पद के लिए आयु सीमा: 20 से 28 वर्ष

आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के आधार पर की जाएगी।

सरकारी नियम अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान की जा सकती है।



Salary Information

ऑफिसर पद: अधिकतम ₹85,900 प्रति माह

क्लर्क पद: अधिकतम ₹64,500 प्रति माह



Application fee

जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹750

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी: निशुल्क

आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।



Educational Qualification and Documents

उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित योग्यता और दस्तावेज़ होने चाहिए:

-किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक डिग्री

-खेल संबंधित सर्टिफिकेट

-आधार कार्ड

-कक्षा 10वीं/12वीं की मार्कशीट

-स्नातक मार्कशीट

-जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

-पासपोर्ट आकार की फोटो

-मोबाइल नंबर

-ईमेल आईडी

-हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान



Selection Process

चयन प्रक्रिया में स्पोर्ट्स ट्रायल और एसेसमेंट टेस्ट शामिल होंगे। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.bank.sbi पर जाकर विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।



ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन:-

Step 1: सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर recruitment.bank.sbi पर जाएं।

Step 2: होमपेज पर “Click for New Registration” पर क्लिक करें। पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) के माध्यम से वेरिफिकेशन करें। इसके बाद “Register” पर क्लिक करें।

Step 3: पंजीकरण के बाद लॉगिन पेज पर वापस जाएं। “Login if already Registered” पर क्लिक करें। अपना पंजीकरण नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालकर “Login” पर क्लिक करें।

Step 4: आवेदन फॉर्म भरें

आपके सामने SBI Sports Quota Online Form का पेज खुलेगा। फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

Step 5: दस्तावेज़ और फोटो अपलोड करें

आवश्यक दस्तावेज़, पासपोर्ट साइज की फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें।

Step 6: आवेदन शुल्क का भुगतान करें

श्रेणी के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

“Submit” पर क्लिक करें।

Step 7: आवेदन का प्रिंट निकालें।

भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। इन सरल स्टेप्स का पालन करके आप एसबीआई स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2024 के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।