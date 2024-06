'ये 2009 वाली बिल्डिंग है, PM ने जिसका उद्घाटन किया वो दूसरी तरफ है', कांग्रेस के आरोपों पर बोले उड्डयन मंत्री

नेशनल डेस्क: नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर जो छत गिरी थी, उसका निर्माण 2008-09 में हुआ था। नायडू की यह टिप्पणी कांग्रेस के उस आरोप के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि जो छत गिरी वह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तारित टर्मिनल 1 का हिस्सा थी जिसका उद्घाटन इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर सुबह छत गिरने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि छह अन्य घायल हैं, जिनका एम्स में इलाज जारी है।



उद्घाटन वाली इमारत दूसरी तरफ है- मंत्री

दिल्ली हवाई अड्डे पर हुए हादसे के बाद हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू खुद टर्मिनल वन पर पहुंचे और अधिकारियों से जानकारी ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थिति का जायजा लेने के बाद नायडू ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई इमारत दूसरी तरफ है और जो इमारत यहां गिरी है, वह पुरानी इमारत है और 2009 में खुली थी। हमने जांच के आदेश दे दिए हैं।"

#WATCH | Canopy collapse at Delhi Airport's Terminal-1: Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu says, "...Investigation has begun. We will also bring experts from the department to investigate this. Action will be taken on the basis of the report that will come...We… pic.twitter.com/ApYepOq5Tp — ANI (@ANI) June 28, 2024