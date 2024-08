Wayanad: डेडबॉडी से भरी एंबुलेंस की लंबी लाइनें देख कांप उठी लोगों की रूह, वायनाड लैंडस्लाइड के हादसे ने लोगों में डाला खौफ

नेशनल डेस्क: वायनाड भूस्खलन का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें डेडबॉडी से भरी एंबुलेंस की लंबी लाइनें दिख रही है और यह डरावना नज़ार देख आसपास खड़े लोगों की रूह कांप उठी। पैरा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने कहा, "आज बचाव और खोज अभियान का तीसरा दिन है। हमने रातोंरात एक धातु फुटब्रिज बनाया... हमें उम्मीद है कि हम बेली ब्रिज का काम पूरा करने में सक्षम होंगे।" 24 टन भार वर्ग के लिए, आज दोपहर तक... हमारे इंजीनियर पूरी रात काम पर थे... हमने कल 5 अर्थ मूविंग उपकरण भेजे थे और आज भी हमने कई अर्थ मूविंग उपकरण भेजे हैं, इससे हमारा खोज अभियान बहुत आसान हो गया है।"

Painful scenes from #Wayanad where too many ambulance were seen on road carrying bodies of people who lost thier life in #Landslide.



Om shanti🙏🙏#WayanadDisaster #WayanadLandslide #LandslideUpdate #KeralaLandslide pic.twitter.com/TdTgNmXZEJ — Kumar Apurv (@BihariBakait101) July 31, 2024