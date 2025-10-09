Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | CONFIRMED! शुभमन गिल ने लगाई मुहर- रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI World Cup 2027 का होंगे हिस्सा

CONFIRMED! शुभमन गिल ने लगाई मुहर- रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI World Cup 2027 का होंगे हिस्सा

Edited By Updated: 09 Oct, 2025 05:29 PM

shubman gill confirms rohit and virat will return for the odi world cup 2027

भारतीय क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने साफ किया कि टीम के दो अनुभवी प्लेयर ODI World Cup 2027 का पूरी तरह से हिस्सा हैं। शुभमन गिल ने सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

PunjabKesari

गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा-

गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "रोहित और विराट का अनुभव और कौशल बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। उनकी क्षमता, गुणवत्ता और अनुभव टीम के लिए अनमोल हैं। इसलिए दोनों खिलाड़ी ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह से टीम में हैं।"

और ये भी पढ़े

शुभमन गिल को हाल ही में रोहित शर्मा की जगह भारत का वनडे कप्तान बनाया गया है। मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में हुए इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद, रोहित और विराट के सफेद गेंद क्रिकेट में भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। गिल के इस बयान ने अब स्थिरता और स्पष्टता का संदेश दिया है।

PunjabKesari

रोहित से सीख रहे हैं गिल

नए कप्तान शुभमन गिल ने यह भी साझा किया कि उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से काफी कुछ सीखा है।

  • गिल ने कहा, "रोहित भाई से मैंने बहुत-सी खूबियां सीखी हैं। उनकी शांति और टीम के भीतर अपनापन और दोस्ती का माहौल वह बनाते हैं, वह मेरे लिए प्रेरणादायक है।"

  • उन्होंने कहा कि यही वह गुण हैं जिन्हें वह उनसे अपनाना और अपने नेतृत्व में उतारना चाहते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय नए नेतृत्व समूह के तहत बदलाव के दौर में है। गिल का यह सकारात्मक संदेश टीम में अनुभव और नई ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने की पुष्टि करता है। रोहित और विराट का योगदान न केवल मैदान पर बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स खासकर वर्ल्ड कप में टीम की मानसिकता और प्रदर्शन के लिए अहम साबित होगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!