CONFIRMED! शुभमन गिल ने लगाई मुहर- रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI World Cup 2027 का होंगे हिस्सा

नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम के नए वनडे कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 ODI वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर चल रही सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल ने साफ किया कि टीम के दो अनुभवी प्लेयर ODI World Cup 2027 का पूरी तरह से हिस्सा हैं। शुभमन गिल ने सीनियर खिलाड़ियों की भूमिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उनका अनुभव और कौशल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेस में कहा-

गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि "रोहित और विराट का अनुभव और कौशल बहुत कम खिलाड़ियों में होता है। उनकी क्षमता, गुणवत्ता और अनुभव टीम के लिए अनमोल हैं। इसलिए दोनों खिलाड़ी ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए पूरी तरह से टीम में हैं।"

शुभमन गिल को हाल ही में रोहित शर्मा की जगह भारत का वनडे कप्तान बनाया गया है। मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में हुए इस नेतृत्व परिवर्तन के बाद, रोहित और विराट के सफेद गेंद क्रिकेट में भविष्य को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं। गिल के इस बयान ने अब स्थिरता और स्पष्टता का संदेश दिया है।

रोहित से सीख रहे हैं गिल

नए कप्तान शुभमन गिल ने यह भी साझा किया कि उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से काफी कुछ सीखा है।

गिल ने कहा, "रोहित भाई से मैंने बहुत-सी खूबियां सीखी हैं। उनकी शांति और टीम के भीतर अपनापन और दोस्ती का माहौल वह बनाते हैं, वह मेरे लिए प्रेरणादायक है।"

उन्होंने कहा कि यही वह गुण हैं जिन्हें वह उनसे अपनाना और अपने नेतृत्व में उतारना चाहते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस समय नए नेतृत्व समूह के तहत बदलाव के दौर में है। गिल का यह सकारात्मक संदेश टीम में अनुभव और नई ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने की पुष्टि करता है। रोहित और विराट का योगदान न केवल मैदान पर बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स खासकर वर्ल्ड कप में टीम की मानसिकता और प्रदर्शन के लिए अहम साबित होगा।