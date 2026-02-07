Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Valentine Week 2026 : किस राशि की लव लाइफ होगी हिट और कौन रह जाएगा पीछे ? जानें वैलेंटाइन वीक राशिफल

Valentine Week 2026 : किस राशि की लव लाइफ होगी हिट और कौन रह जाएगा पीछे ? जानें वैलेंटाइन वीक राशिफल

Edited By Updated: 07 Feb, 2026 12:15 PM

valentine week 2026

Valentine Week 2026 :  वैलेंटाइन वीक 2026 की शुरुआत हो चुकी है। प्यार का यह सप्ताह सिर्फ इजहार का नहीं, बल्कि सितारों की चाल से अपने रिश्तों को समझने का भी है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Valentine Week 2026 :  वैलेंटाइन वीक 2026 की शुरुआत हो चुकी है। प्यार का यह सप्ताह सिर्फ इजहार का नहीं, बल्कि सितारों की चाल से अपने रिश्तों को समझने का भी है। इस साल शुक्र और चंद्रमा की स्थिति कई राशियों के लिए प्रेम के नए द्वार खोल रही है। आइए जानते हैं, 7 फरवरी (रोज डे) से 14 फरवरी तक आपकी राशि के लिए प्यार के सितारे क्या कहते हैं:

मेष राशि 
मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेगा। 'रोज डे' पर आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। इस सप्ताह आप अपने पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा की योजना बना सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, प्रपोज डे पर जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

Valentine Week 2026

और ये भी पढ़े

 वृषभ राशि
आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इसलिए यह पूरा सप्ताह आपके लिए उत्सव जैसा रहेगा। चॉकलेट डे और टेडी डे पर आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें अपना मनचाहा साथी मिल सकता है। वैलेंटाइन डे पर आपको कोई कीमती उपहार मिलने के योग हैं।

 मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का है। यदि आप किसी से दिल की बात कहना चाहते हैं, तो 'प्रपोज डे' सबसे उत्तम है। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। सोशल मीडिया पर अपने निजी पलों को साझा करने में सावधानी बरतें।

कर्क राशि
कर्क राशि के जातक इस सप्ताह काफी भावुक रहेंगे। हग डे आपके लिए सबसे यादगार साबित होगा, जहाँ आप सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। अपने पार्टनर की छोटी-छोटी खुशियों का ध्यान रखें।

सिंह राशि
सिंह राशि के जातक अपने प्यार का इजहार बड़े ही शानदार तरीके से करेंगे। रोज डे पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे। आपके पार्टनर को आपका आत्मविश्वास आकर्षित करेगा। पार्टनर की राय को भी महत्व दें।

कन्या राशि 
आपके लिए प्रॉमिस डे सबसे महत्वपूर्ण है। आप केवल सतही बातें नहीं, बल्कि भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए यह सप्ताह मिलन का संकेत दे रहा है।

Valentine Week 2026

 तुला राशि 
वैलेंटाइन वीक 2026 में तुला राशि लकी रहने वाली है। शुक्र की कृपा से आपके आकर्षण में वृद्धि होगी। विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। यह दिन आपके जीवन के सबसे रोमांटिक दिनों में से एक हो सकता है।

वृश्चिक राशि 
वृश्चिक राशि के लिए यह सप्ताह थोड़ा तीव्र रहेगा। किस डे पर आपकी केमिस्ट्री देखने लायक होगी। आप अपने पार्टनर के प्रति काफी प्रोटेक्टिव रहेंगे।

धनु राशि 
धनु राशि के लोग इस सप्ताह को एडवेंचरस बनाएंगे। किसी पुराने दोस्त से प्यार होने की संभावना है। टेडी डे पर हंसी-मजाक भरे पल आपके रिश्ते को जीवंत कर देंगे।

मकर राशि 
मकर राशि वाले लोग जो लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होगा। हग डेपर आपको वह सुकून मिलेगा जिसकी आप तलाश कर रहे थे।

 कुंभ राशि 
कुंभ राशि के जातक लीक से हटकर वैलेंटाइन मनाएंगे। आपके अनोखे आइडियाज पार्टनर को प्रभावित करेंगे। काम के दबाव को प्रेम संबंधों के बीच न आने दें।

मीन राशि
मीन राशि के जातक इस सप्ताह सपनों की दुनिया में रहेंगे। 'चॉकलेट डे' पर आपकी मीठी बातें किसी का भी दिल जीत लेंगी। आपको अपने क्रश से सकारात्मक जवाब मिल सकता है।

Valentine Week 2026

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!