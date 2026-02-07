Main Menu

Weekly Good Luck (09.02.2026 से 15.02.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

07 Feb, 2026 09:58 AM

weekly good luck

साप्ताहिक गुड लक राशिफल (09.02.2026 से 15.02.2026) : यह सप्ताह कई राशियों के लिए भाग्य परिवर्तन, नई शुरुआत और सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि जो लोग धैर्य, मेहनत और सही समय पर सही निर्णय लेंगे, उनके लिए यह सप्ताह बहुत...

साप्ताहिक गुड लक राशिफल (09.02.2026 से 15.02.2026) : यह सप्ताह कई राशियों के लिए भाग्य परिवर्तन, नई शुरुआत और सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि जो लोग धैर्य, मेहनत और सही समय पर सही निर्णय लेंगे, उनके लिए यह सप्ताह बहुत शुभ सिद्ध हो सकता है।

इस सप्ताह को भाग्यशाली बनाने के सामान्य उपाय
प्रतिदिन सूर्योदय के समय सकारात्मक संकल्प लें।
किसी जरूरतमंद की मदद करें।
नकारात्मक सोच और क्रोध से बचें।
शुक्रवार को घर में दीपक अवश्य जलाएं।

मेष राशि – साहस से बदलेगा भाग्य
इस सप्ताह आपका भाग्य आपके आत्मविश्वास से जुड़ा रहेगा। जितना आप पहल करेंगे, उतनी ही किस्मत आपका साथ देगी। कार्यक्षेत्र में नई ज़िम्मेदारी या अवसर मिल सकता है। रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।
गुड लक फैक्टर: मंगलवार और शुक्रवार शुभ
लाल रंग भाग्यशाली
विशेष उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें।

वृषभ राशि – स्थिरता में छिपा है सौभाग्य
यह सप्ताह आपको यह सिखाएगा कि धीमी लेकिन सही चाल ही सफलता की कुंजी है। धन से जुड़े मामलों में सुधार होगा। पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं। परिवार का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा।
गुड लक फैक्टर: शुक्रवार शुभ
सफेद और हल्का गुलाबी रंग
विशेष उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि – अवसर अचानक मिलेंगे
इस सप्ताह किस्मत आपको सरप्राइज़ दे सकती है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। संचार, मीडिया, लेखन और ऑनलाइन कार्यों से जुड़े लोगों के लिए समय शानदार है।
गुड लक फैक्टर: बुधवार और रविवार शुभ
हरा रंग
विशेष उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क राशि – भावनात्मक संतुलन से खुलेगा भाग्य
भाग्य इस सप्ताह आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। भावनाओं में बहने के बजाय यदि आप शांत रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप सही होंगी। घर, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है।
गुड लक फैक्टर: सोमवार शुभ
सफेद रंग
विशेष उपाय: सोमवार को दूध का दान करें।

सिंह राशि – चमकने का समय
यह सप्ताह आपके लिए भाग्य का द्वार खोल सकता है। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नेतृत्व क्षमता उभरकर आएगी। जो लोग प्रमोशन या नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है।
गुड लक फैक्टर: रविवार शुभ
सुनहरा और नारंगी रंग
विशेष उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या राशि – मेहनत का फल मिलेगा
इस सप्ताह आपका गुड लक मेहनत से जुड़ा रहेगा। आप जितना प्रयास करेंगे, उतना ही भाग्य सहयोग करेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी और पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
गुड लक फैक्टर: बुधवार शुभ
हरा और आसमानी रंग
विशेष उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं।

तुला राशि – संतुलन से बनेगा सौभाग्य
यह सप्ताह आपके लिए संतुलन और सामंजस्य का है। रिश्तों में सुधार होगा। साझेदारी के काम में लाभ मिलेगा। धन से जुड़ा कोई अटका हुआ मामला सुलझ सकता है।
गुड लक फैक्टर: शुक्रवार शुभ
गुलाबी और सफेद रंग
विशेष उपाय: मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें।

वृश्चिक राशि – परिवर्तन से डरें नहीं
इस सप्ताह अचानक बदलाव संभव हैं, लेकिन ये बदलाव आपके भविष्य के लिए शुभ होंगे। रिसर्च, गूढ़ विद्या, निवेश और गुप्त योजनाओं में सफलता मिलेगी।
गुड लक फैक्टर: मंगलवार शुभ
गहरा लाल रंग
विशेष उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु राशि – भाग्य करेगा मार्गदर्शन
इस सप्ताह आपका भाग्य आपका मार्गदर्शक बनेगा। यात्रा से लाभ होगा। पढ़ाई, प्रतियोगिता और इंटरव्यू में सफलता के योग हैं। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा।
गुड लक फैक्टर: गुरुवार शुभ
पीला रंग
विशेष उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।

मकर राशि – धैर्य ही सबसे बड़ा गुड लक
इस सप्ताह भाग्य थोड़ा धीमा लग सकता है, लेकिन स्थिर प्रयास आपको आगे ले जाएगा। करियर में मजबूती आएगी। वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा।
गुड लक फैक्टर: शनिवार शुभ
नीला और स्लेटी रंग
विशेष उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि – नई सोच, नई किस्मत
यह सप्ताह आपके लिए नवाचार और नए अवसरों से भरा है। टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग से जुड़े लोग बड़ा लाभ पा सकते हैं।
गुड लक फैक्टर: शनिवार और बुधवार शुभ
नीला रंग
विशेष उपाय: जरूरतमंद को कंबल या वस्त्र दान करें।

मीन राशि – आशीर्वाद बनेगा भाग्य
इस सप्ताह ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी। अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। रचनात्मक और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी। पुराने तनाव दूर होंगे।
गुड लक फैक्टर: गुरुवार और सोमवार शुभ
पीला और सफेद रंग
विशेष उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

