पीएम मोदी के सत्ता संभालने के बाद हुआ बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार : श्रीलंकाई-तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष

इंटरनेशनल डेस्क. श्रीलंकाई तिब्बती बौद्ध ब्रदरहुड के अध्यक्ष डॉ डेमेंडा पोरेज ने पीएम मोदी को महान नेता बताया। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार उनके भारत के प्रधान मंत्री नियुक्त होने के बाद हुआ। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साल 2017 की श्रीलंका यात्रा को भी याद किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वेसाक दिवस समारोह में भाग लिया था।



डेमेंडा पोरेज ने आगे कहा कि भारत के पीएम के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद से ही हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में पुनरुत्थान हुआ है। भारत सरकार ने बौद्ध गतिविधियों में सुधार के लिए श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दान दिया। दुनिया में किसी ने भी ऐसा सराहनीय कार्य नहीं किया है।

#WATCH | Colombo, Sri Lanka: Sri Lankan Tibetan Buddhist Brotherhood President, Dr Damenda Porage says, "PM Modi is a great leader. After his appointment, we can see a revival in Buddhism...We saw Buddha's relics travelled to Thailand... Before that, the holy Buddha relics from… pic.twitter.com/xsiC1xNVWJ— ANI (@ANI) April 26, 2024