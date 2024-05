बंगाल में भाजपा कैंडिडेट पर बरसे पत्थर, भागने को हुए मजबूर, देखें Video

नेशनल डेस्कः पश्चिम बंगाल में शनिवार को 8 सीटों पर पर मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक, शाम पांच बजे तक 78 फीसदी वोटिंग हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के अलग-अलग इलाकों के हिंसा की खबरें भी सामने आईं हैं। झारग्राम में BJP उम्मीदवार प्राणनाथ टुडू की गाड़ी पर हमला किया गया। ईंट बरसाई गई। कथित तौर पर केंद्रीय बलों के साथ भी मारपीट की गई। गड़बेता में प्राणनाथ टुडू की कार पर हुए हमले में दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। उनके सिर पर चोट लगी है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तृणमूल का आरोप है कि बीजेपी इलाके में अशांति फैला रही है।



वरिष्ठ भाजपा नेता और झारग्राम से उम्मीदवार प्रणत टुडू ने शनिवार को दावा किया कि पश्चिम मिदनापुर जिले के गड़बेता इलाके में उनके काफिले पर हमला किया गया, जिसके बाद उनके साथ चल रहे सुरक्षाकर्मी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

Watch: Massive stone pelting occurred against Jhargram BJP candidate Pranat Tudu in Garbeta. A car was vandalized, and security personnel were injured. After five phases of relatively calm polling, violence marred the sixth phase in Bengal. pic.twitter.com/thrv31nJSW — IANS (@ians_india) May 25, 2024