classroom wall: लंच ब्रेक के दौरान क्लास की गिरी दीवार, छात्र के सिर में लगी चोट, देखें Video

नेशनल डेस्क: गुजरात के Vadodra में शुक्रवार को एक स्कूल कक्षा की दीवार गिरने से एक छात्र घायल हो गया। कक्षा शहर के वाघोडिया रोड पर Narayan Gurukul School की पहली मंजिल पर स्थित थी। स्कूल के प्रिंसिपल के मुताबिक घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे लंच ब्रेक के दौरान हुई। स्कूल की प्रिंसिपल रूपल शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमने एक तेज़ आवाज़ सुनी, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। एक छात्र के सिर में चोट लगी। हमने तुरंत अन्य छात्रों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया।"



शाह ने आगे कहा कि दीवार छात्रों की साइकिलों के लिए आरक्षित पार्किंग स्थान पर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप कई साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। इनपुट मिलने पर वडोदरा अग्निशमन विभाग की टीम स्कूल पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। कक्षा 7 के एक छात्र को मामूली चोटों के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में प्राथमिक उपचार प्राप्त करने के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

#Vadodra: A classroom wall on the first floor of a trust run school Shree Narayan Vidhyalay suddenly collapsed when the students were having lunch in break causing injuries to a class 7 student and minor injuries to 5 others on Friday, Vadodra Gujarat. #GujaratModel pic.twitter.com/Tv8XvgHlBM — Saba Khan (@ItsKhan_Saba) July 20, 2024