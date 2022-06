Strawberry Moon: 14 जून की रात आसमान में दिखा खूबसूरत नजारा, लोगों ने किए 'गुलाबी' चांद के दीदार

नेशनल डेस्क: लोगों ने 14 जून की रात पूर्णिमा के मौके पर आसमान में खूबसूरत नजारा देखा। मंगलवार रात को चंद्रमा पृथ्वी के अपने निकटतम बिंदु पर था। ऐसे में ये ज्यादा बड़ा और चमकीला नजर आया। चंद्रमा के इस तरह नजर आने को 'स्ट्रॉबेरी मून' भी कहा जाता है। भारत में यह शानदार नजारा खुली आंखों से देखा गया। मंगलवार को चंद्रमा पृथ्वी से 222,238 मील के दायरे में आ गया था। इसलिए ये किसी 'सूपरमून' जैसा नजारा था जो ज्यादा बड़ा और चमकीला था।

इस नजारे के देखने के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी साझा की हैं। नासा के अनुसार, एक सुपरमून साल के सबसे कमजोर चंद्रमा (जब चांद पृथ्वी से सबसे दूर होता है) की तुलना में 17% बड़ा और 30% चमकीला दिखाई देता है। सुपरमून दुर्लभ होते हैं और साल में तीन से चार बार नजर आते हैं। जहां तक स्ट्रॉबेरी मून नाम की बात है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मौके पर चंद्रमा स्ट्रॉबेरी की तरह दिखता है और न ही यह गुलाबी रंग का होता है।

#strawberrymoon #Sagittarius #SaturninRetrograde #moonlightdrive 🌕 June 14 2022

At the end of your night, try to clear release old energies that are not serving you. This moon is for prosperity & manifesting. What are you drawing in? #gratitude #healing #goodkarma #goodenergies pic.twitter.com/QwebOwJAVv