'बीजेपी के आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं', चुनाव आयोग का X को निर्देश

नेशनल डेस्क: चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी (BJP)को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स को आदेश दिया है कि वो कर्नाटक बीजेपी के आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत अपने प्लेटफॉर्म से हटाए। इससे पहले कर्नाटक चुनाव आयोग ने बीजेपी को X हैंडल से इस पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था। इस पोस्ट को लेकर पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।



कांग्रेस द्वारा इस मामले को जोरदार तरीके उठाया जा रहा था। कांग्रेस ने कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए वीडियो में आपत्तिजनक सामग्री होने की बात कही थी। वीडियो के अंदर दिखाया गया था कि कांग्रेस पार्टी रिजर्वेशन और फंड का बंटवारा पिछड़े वर्गों की तुलना में मुसलमानों को ज्यादा देती है।

Election Commission of India asks social media platform 'X' to immediately take down an objectionable post allegedly on Muslims done from the handle 'BJP4Karnataka'. pic.twitter.com/IdojgKVFwH — ANI (@ANI) May 7, 2024