Jammu Kashmir: आतंकियों ने लोगों के घरों में छिपने के लिए अलमारी को बनाया बंकर, ड्रॉर से खुलता था अंदर जाने का रास्ता: Video

नई दिल्ली: शनिवार रात चिन्निगम में हुई मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के चार आतंकवादी जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के चिन्निगम फ्रिसल में एक ठिकाने में ठहरे हुए थे। एक अधिकारी ने कहा, ''उन्होंने एक अलमारी के अंदर एक बंकर बना रखा था।'' उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को पनाह देने में स्थानीय लोगों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

ऑपरेशन में भारतीय सेना के दो जवान शहीद हो गए, जबकि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में अलग-अलग मुठभेड़ों में कुल छह हिजबुल आतंकवादियों को मार गिराया गया। पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया, "मदरगाम में पहली मुठभेड़ में एक सैनिक शहीद हो गया। कुलगाम के चिनिगाम में दूसरी मुठभेड़ में चार आतंकवादियों को मार गिराया गया। कार्रवाई में एक सैनिक भी मारा गया।"

Indian Army has discovered a new hideout of terrorists in Kulgam, Kashmir, where they used to hide.



