नई दिल्लीः भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। लोग अब न्यू इंडिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस कड़ी में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) ट्रेन का पहला लुक शुक्रवार को जनता के सामने आया है। इसके पहले लुक को देखकर आप खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाएंगे। 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली मेट्रो और बुलेट ट्रेनों जैसी सुविधा लिए आपकी रैपिड रेल आपके सामने है।



ट्रेन के प्रथम लुक का अनावरण

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) ट्रेन का प्रथम लुक का अनावरण किया। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम (NCRTC) के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह और एनसीआरसीटी के बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्रालय, एनसीआरटीसी और बॉम्बार्डियर के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। 180किमी/घंटे की डिजाइन स्पीड वाली आरआरटीएस ट्रेन भारत में अपने प्रकार की पहली आधुनिक प्रणाली वाली ट्रेन है।

First look of RRTS (Regional Rapid Transit System) train was unveiled today. It will be first of its kind in India with a design speed of 180 kmph. The prototype is scheduled to roll off the production line in 2022: Ministry of Housing & Urban Affairs #Delhi pic.twitter.com/utIqUIdraS