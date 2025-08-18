Main Menu

  फिर नीले ड्रम में मिली पति की लाश, गलाने के लिए डाला नमक और फिर पत्थर से... इलाके में फैली सनसनी

Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Aug, 2025 01:35 PM

राजस्थान के अलवर जिले से नीले ड्रम में लाश मिलने का खौफनाक मामला सामने आया है। जहां के आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान की छत से आ रही तेज दुर्गंध ने इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और छत का दरवाजा खोला गया, तो वहां...

नेशनल डेस्क: राजस्थान के अलवर जिले से नीले ड्रम में लाश मिलने का खौफनाक मामला सामने आया है। जहां के आदर्श कॉलोनी स्थित एक मकान की छत से आ रही तेज दुर्गंध ने इस दिल दहला देने वाली वारदात का खुलासा किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और छत का दरवाजा खोला गया, तो वहां रखा नीला ड्रम सभी की नजरों का केंद्र बन गया। ड्रम के अंदर एक युवक का शव नमक से ढका हुआ मिला, ऊपर भारी पत्थर रखा गया था।

शव की पहचान और प्रारंभिक जांच
मृतक की पहचान 35 वर्षीय हंसराज उर्फ सूरज के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के नवादिया नावजपुर का निवासी था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। शव को गलाने के लिए नमक डाला गया और ऊपर पत्थर रखकर ड्रम को बंद कर दिया गया।

गायब है पत्नी, तीन बच्चे और मकान मालिक का बेटा
हत्या के बाद से ही मृतक की पत्नी, तीन छोटे बच्चे और मकान मालिक का बेटा जितेंद्र लापता हैं। पुलिस को आशंका है कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई है, जिसमें इन सभी की भूमिका हो सकती है।

कैसे हुआ खुलासा?
गुरुवार को मकान मालिक की पत्नी मिथलेश किसी काम से छत पर गई थीं। वहां अचानक तेज बदबू महसूस हुई। जांच के दौरान नीले ड्रम पर नजर पड़ी, जिसकी ढक्कन पर पत्थर रखा था। शक होने पर पुलिस को बुलाया गया। डिप्टी एसपी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब ड्रम खोला गया, तो अंदर का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था।

हत्या के पीछे रिश्तों का शक
स्थानीय लोगों के मुताबिक, हंसराज और उसकी पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे और उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। मोहल्ले में चर्चा है कि पत्नी और मकान मालिक के बेटे के बीच करीबी संबंध थे, जो हत्या की वजह हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने से पहले कोई निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी।

जांच जारी, लापता लोगों की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और एफएसएल व फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। डिप्टी एसपी ने कहा, “हत्या योजनाबद्ध लगती है। नमक और ड्रम का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि आरोपी सबूत मिटाना चाहते थे। जल्द ही सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे।”

मेरठ जैसा ही मामला, दोहराया गया डरावना तरीका
इस घटना ने मेरठ में कुछ समय पहले हुए एक इसी तरह के केस की याद दिला दी, जहां मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर, शव को ड्रम में डालकर ऊपर सीमेंट डाल दिया था। अब अलवर में सामने आए इस मामले ने भी इलाके में दहशत फैला दी है।

