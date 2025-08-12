Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • मुश्किल में ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर! ED ने आज पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस, जानें क्या है मामला

मुश्किल में ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर! ED ने आज पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस, जानें क्या है मामला

Edited By Pardeep,Updated: 13 Aug, 2025 05:49 AM

this former indian cricketer is in trouble ed called him to the office for ques

भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बुधवार को पेश हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत...

नई दिल्लीः भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बुधवार को पेश हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकती है।

सूत्रों ने बताया कि 38 वर्षीय रैना को 1एक्सबीईटी नामक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं।

ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह इस ऐप संबंधी मामले में कैसे जुड़े। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने काफी लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!