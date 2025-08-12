मुश्किल में ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर! ED ने आज पूछताछ के लिए बुलाया ऑफिस, जानें क्या है मामला

भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बुधवार को पेश हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत...

नई दिल्लीः भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े धनशोधन मामले की पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष बुधवार को पेश हो सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज कर सकती है।



सूत्रों ने बताया कि 38 वर्षीय रैना को 1एक्सबीईटी नामक ऐप से जुड़े अवैध सट्टेबाजी मामले में पूछताछ के लिए 13 अगस्त को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर कुछ विज्ञापनों के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए हैं।



ईडी अधिकारी पूछताछ के दौरान यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह इस ऐप संबंधी मामले में कैसे जुड़े। एजेंसी अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कई ऐसे मामलों की जांच कर रही है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने काफी लोगों और निवेशकों से करोड़ों रुपये की ठगी की है या भारी मात्रा में कर चोरी की है।