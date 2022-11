Twitter Down? कई यूजर्स को LOGIN में आ रही दिक्कत, लोग बोले- यह मस्क इफेक्ट

Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Nov, 2022 11:20 AM

एलन मस्क जब से ट्विटर के बॉस बने हैं माइक्रोब्लॉगिंग साइट लगातार सुर्खियों में है। शुक्रवार से कंपनी में छंटनी का दौर शुरू हो रहा है।

नेशनल डेस्क: एलन मस्क जब से ट्विटर के बॉस बने हैं माइक्रोब्लॉगिंग साइट लगातार सुर्खियों में है। शुक्रवार से कंपनी में छंटनी का दौर शुरू हो रहा है। इसी बीच कई ट्विटर यूजर्स को Login में दिक्कत आ रही है। ट्विटर लॉगइन करने पर Something went wrong, but don’t fret — let’s give it another shot.try again का मैसेज दिख रहा है। कई यूजर्स ने इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। कई लोगों ने कहा कि वे वेबसाइट में लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, आउटेज लगभग 3 बजे शुरू हुआ और सुबह 7 बजे के आसपास तक यह देखा गया। हालांकि यह शिकायत सभी यूजर्स के साथ नहीं देखी गई। कई लोगों के फोन पर ट्विटर लॉगइन हो रहा है लेकिन लैपटॉप या फिर ऑफिस में कंप्यूटर पर काम करने वालों को यह दिक्कत आ रही है।

वहीं लोग इंस्टा और फेसबुक पर ट्विटर पर आ रही दिक्कत को लेकर मजाक बना रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "मैं ट्विटर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं और मुझे एक एरर प्रॉम्प्ट मिल रहा है... कुछ गलत हो गया, लेकिन घबराएं नहीं - फिर से कोशिश करें।" वहीं कई यूजर ने लिखा कि यह एलन मस्क इफेक्ट है।

ट्विटर ने एक ईमेल जारी कर सभी कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया है। कंपनी की ओर से कर्मचारियों को एक ईमेल आया जिसमें कहा है कि चाहें आपको नौकरी से निकाला गया हो या नहीं,Twitter अपने ऑफिस टेम्परेरी तौर पर बंद कर रही है और लोगों के एक्सेस को रोका जा रहा है।