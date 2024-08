UP: आगरा में महिला इंस्पेक्टर के साथ इश्क लड़ाते पकड़ा गया थाना प्रभारी, परिजनों ने जमकर पीटा, Video वायरल

आगराः उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा में पुलिस अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रही है। कभी जमीनी विवाद में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठते हैं तो कभी लापरवाही का आरोप लगता है। अब एक नए बखेड़े ने आगरा पुलिस की एक बार फिर से फजीहत करवा दी। ताजा मामला आगरा में तैनात महिला इंस्पेक्टर से जुड़ा है। दरअसल, रकाबगंज इंस्पेक्टर शैली राणा का थाना परिसर में ही सरकारी आवास है। इसमें वे अकेले ही रहती हैं। शैली राणा एक प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ पकड़ी गईं। इंस्पेक्टर की पत्नी, बेटे व अन्य स्वजन ने महिला इंस्पेक्टर को भी आवास से बाहर खींच लिया।इसके बाद उनसे खींचतान की। इंस्पेक्टर से मारपीट कर हंगामा किया।



सोशल मीडिया पर महिला थाना प्रभारी का उनके प्रेमी इंस्पेक्टर के साथ वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से इंस्पेक्टर के परिवार वाले महिला थाना प्रभारी के सरकारी आवास पर पहुंच जाते हैं और दोनों को घर से बाहर निकालते हैं। इस दौरान इंस्पेक्टर के परिजन उनसे मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं और कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई है, फिर भी शर्म नाम की चीज नहीं है।

Extra-Marital affair Kalesh (In Agra, a male inspector was caught "red handed" in the room of a female inspector)

