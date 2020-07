राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना के बाड़े में शामिल होने जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही पांचो राफेल विमानों का आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया। इसके बाद दो सुखोई लड़ाकू विमानों ने पांचों राफेल विमान को एस्कॉर्ट किया। राफेल लड़ाकू विमा

नेशनल डेस्कः राफेल लड़ाकू विमान आज भारतीय वायुसेना के बाड़े में शामिल होने जा रहा है। राफेल लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में दाखिल हो गए हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश करते ही पांचो राफेल विमानों का आईएनएस कोलकाता ने स्वागत किया। इसके बाद दो सुखोई लड़ाकू विमानों ने पांचों राफेल विमान को एस्कॉर्ट किया। राफेल लड़ाकू विमानों का भारतीय सीमा में दाखिल होने का वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH: Five #Rafale jets in the Indian airspace, flanked by two Su-30MKIs (Source: Raksha Mantri's Office) pic.twitter.com/hCoybNQQOv