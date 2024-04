दिल्ली की फेमस 'वड़ा पाव गर्ल' की सड़क पर एक महिला से भयानक झड़प, viral हुआ video

नेशनल डेस्क: हाल ही में दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल की सड़क पर एक महिला से झड़प हो गई। जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में, दिल्ली की लड़की और कथित तौर पर उसकी मां एक-दूसरे से बहस करते हुए और वहां मौजूद लोग मामले को शांत करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे थे।

दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा दीक्षित हैं। रिपोर्टों के अनुसार, चंद्रिका गेरा दीक्षित, जो एक स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं जो सैनिक विहार, पीतमपुरा में वड़ा पाव स्टॉल चलाती हैं। चंद्रिका का दावा है कि वह दिल्ली का सबसे अच्छा वड़ा पाव बनाती और परोसती है। वह उस समय वायरल सनसनी बन गईं जब उन्हें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक प्रतिनिधि के साथ फोन पर रोते हुए देखा गया जिसने उन्हें स्टॉल हटाने की धमकी दी थी।

Kalesh b/w Viral Vadapav Girl, Her Mom and Crowd on Road (Context in Clip)

pic.twitter.com/yjyWhzOxhO — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 26, 2024