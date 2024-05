porsche car crash : कार हादसे को लेकर आई बड़ी खबर, आरोपी के पिता पर लिया गया ये एक्शन

नेशनल डेस्क: पुणे के एक प्रमुख बिल्डर विशाल अग्रवाल को हाल ही में अपने बेटे के साथ हुई हाई-प्रोफाइल दुर्घटना के बाद स्याही हमले का सामना करना पड़ा। यह घटना अग्रवाल के बेटे के कथित तौर पर एक बड़ी कार दुर्घटना में शामिल होने के बाद हुई है, जिसने मीडिया का महत्वपूर्ण ध्यान और सार्वजनिक जांच हासिल की है। वहीं अब पुलिस ने आरोपी के पिता को 5 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

विशाल अग्रवाल को आज पुणे सेशन कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपी के पिता की 7 दिन की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट के सामने दलील देते हुए सरकारी वकील ने पक्ष रखा कि अभिभावक द्वारा पब में जाने की अनुमति दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस न होने के बावजूद भी उसे गाड़ी दी गई। आरोपी विशाल अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को जो कार दी वह बिना नंबर प्लेट की थी। पुलिस इस मामले की जांच करना चाहती है कि विशाल अग्रवाल द्वारा उनके आरोपी बेटे को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के अलावा कितने पैसे दिए गए थे।

लोगों ने फेंकी स्याही

वहीं लोगों का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा था तो लोगों ने उस पर स्याही फेंकी। मामला बढ़ने के बाद पुलिस भी एक्टिव हुई और कोर्ट में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर केस चलाने की मांग की। इस मामले में ये फैसला आया है। वहीं स्याही फेंकने वाला हमला वंदे मातरम संगठन के सदस्यों ने किया था। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है।

#WATCH | Pune car accident case | People throw ink at the police van in which the father of the minor accused was brought to court. pic.twitter.com/spGvwhCi1Y