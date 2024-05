सामने आया पुणे हादसे का खौफनाक CCTV फुटेज...हादसे से पहले पब में शराब पीकर मना रहे थे 12वीं कक्षा के रिजल्ट का जश्न

पुणे: पुणे हादसे का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। 17 साल के एक लड़के द्वारा चलाई जा रही पोर्शे कार को निर्धारित गति सीमा से कहीं अधिक तेज रफ्तार से चलते हुए देखा गया, इससे पहले कि उसने पुणे में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस लड़के को दुर्घटना से कुछ घंटे पहले 12वीं कक्षा के नतीजों का जश्न मनाने के लिए एक पब में शराब पीते देखा गया था, वह कथित तौर पर 200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था।

तेज़ रफ़्तार पोर्श ने मध्य प्रदेश के दो आईटी पेशेवरों, अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि अश्विनी हवा में 20 फीट ऊपर उछाला और अनीश को एक खड़ी कार में फेंक दिया गया। टक्कर के बाद राहगीर घटनास्थल की ओर भागते दिखे। कई वीडियो में स्थानीय लोगों को कार में बैठे लोगों की पिटाई करते हुए दिखाया गया है। हादसा रविवार तड़के करीब सवा दो बजे कल्याणी नगर इलाके में हुआ।



CCTv footage of the speeding Porsche car just before it killed 2 innocent youngsters & injured others in Pune!

You still call it just an accident?

Hope the criminal writes a good essay to impress the hon. judge.

Just can't express how I feel about it!! pic.twitter.com/TGPyhnSIzB — Urrmi (@Urrmi_) May 20, 2024