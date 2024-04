6000mAh बैटरी और Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ इस दिन लॉन्च होगा Vivo T3x 5G, पॉकेट फ्रेंडली होगी कीमत

गैजेट डेस्क. Vivo T3x 5G स्मार्टफोन 17 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी इसे 15 हजार रुपये से कम में लेकर आ रही है। फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, कलर, प्रोसेसर, बैटरी, चार्जिंग स्पीड को लेकर भी जानकारियां कंफर्म हो चुकी हैं। Vivo का ये फोन Galaxy M15 5G और Galaxy F15 5G को टक्कर देगा।

Vivo T3x 5G स्मार्टफोन Snapdragon 6 Gen 1 5G प्लेटफॉर्म के साथ लाया जा रहा है।

यह फोन 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000 nits पीक ब्राइटनेस और दो कलर ऑप्शन के साथ आ रहा है।

Vivo के अपकमिंग स्मार्टफोन में 6000mAh बैटरी मिलेगी। इसके अलावा फोन 44W फ्लैश चार्ज फीचर से लैस होगा।

वीवो का नया फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा।

When you #GetSetTurbo, running outta energy is not an option. Turbo-charge yourself with the 6000mAH battery on the all-new #vivoT3X #5G. #ComingSoon



Know more https://t.co/SrcvfjQaY6 pic.twitter.com/Yi1cxPlhLz