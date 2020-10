इंटरनेशनल डेस्कः बर्बाद होती अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्ज के बावजूद पाकिस्तान में नोटों (Currency) की छपाई तेजी से हो रही है। इस समय जहां पाकिस्तान सरकार फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force) के निर्देशों का अनुपालन और देश के डिजिटलीकरण की कोशिशे कर रही है, वहीं करेंसी नोटों की मांग बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक वित्तीय वर्ष में नोटों की संख्या में 1.1 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है।

