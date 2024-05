'तेरी औकात नहीं है': Uber कैब में बैठी महिला को इस हरकत पर आया इतना गुस्सा कि ड्राइवर को दी गंदी-गंदी गालियां - देखें video

नई दिल्ली: रास्ते में कैब खराब हो जाने पर एक महिला द्वारा उबर ड्राइवर से बदसलूकी का वीडियो सामने आया है. गाड़ी ख़राब होने के बाद कैब ड्राइवर को अपनी गाड़ी खींचनी पड़ी। ड्राइवर ने यात्रा समाप्त कर दी जिससे महिला क्रोधित हो गई और उससे अपने पैसे नकद वापस करने की मांग करने लगी। वीडियो के मुताबिक, महिला ने यात्रा के लिए ऑनलाइन भुगतान किया था।

वीडियो की शुरुआत पीला कुर्ता पहने एक महिला से होती है, जो ड्राइवर पर चिल्ला रही है कि उबर उसे बुलाएगा और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा! उसने कहा कि वह परेशान थी क्योंकि उसे दूसरी कैब नहीं मिल रही थी। ड्राइवर ने जवाब दिया, “ये रोज़ी रोटी है हमारी।” हालाँकि, महिला चिल्लाई, “रोजी रोटी है तो संभाल के रख। ठीक कारा। ऐसे नहीं रखता कोई रोज़ी रोटी को। ये किस्मत हुए गंदे वो.. ऐसे रखते हैं? बदतमीज, रोज़ी रोटी होती तो ढंग से रखता आप इसे कैसे रखते हैं! आप इसे ठीक से नहीं रखते हैं)!"

ड्राइवर ने जवाब दिया, “150 रुपये के ऊपर आपने मुझे इतनी गालियां दे दी।” महिला ने कहा, “मैं तो 50 पैसे पर भी सुनूंगी।” तब ड्राइवर ने कहा, “कोई बात नहीं खूब कहो जूता मारो।”

महिला ने उबर ड्राइवर से की बदसलूकी

महिला ने आगे कहा, “तेरी औकात नहीं है मेरे पैसे देने की। तू कोई धोखाधड़ी हुआ तो? मेरको कैश दे वापास (तुम्हारे पास मेरे पैसे लौटाने की हैसियत नहीं है। क्या तुम धोखेबाज हो? मेरे पैसे नकद लौटाओ)।"

हालांकि, ड्राइवर ने नकद देने से इनकार कर दिया और सुझाव दिया कि वह रिफंड पाने के लिए शिकायत कर सकती है। उन्होंने कहा कि वह उसकी शिकायत उबर को भी करेंगे।

