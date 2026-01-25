Main Menu

पंजाब सरकार पर हरसिमरत कौर का तंज : ‘प्रचार में अव्वल, जमीन पर फेल’

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 01:19 PM

harsimrat attack on punjab government

शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद बीबा हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर तीखा तंज कसा है।

अमृतसर: शिरोमणि अकाली दल की वरिष्ठ नेता और सांसद बीबा हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर तीखा तंज कसा है। सच्चखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार के बजाय केवल ‘प्रचार मशीन’ चल रही है। उनका कहना है कि यह सरकार जमीन पर फेल है और सिर्फ प्रचार में अव्वल है।

हरसिमरत कौर ने महिलाओं को 1000 रुपए देने के चुनावी वादे को लेकर आरोप लगाया कि यह केवल आंकड़े जुटाने का बहाना था, और अब चार साल बीत जाने के बावजूद कोई फायदा जनता को नहीं मिला। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और मोहल्ला क्लिनिक केवल दिखावा हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन दवाइयां और इलाज की सुविधा न के बराबर है। उनका कहना था कि इस वजह से स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह परेशान है।

कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए। हरसिमरत कौर का कहना था कि पंजाब में अपराधियों का बोलबाला है, और निर्दोष युवाओं को फंसाया जा रहा है। उन्होंने ऑपरेशन प्रहार जैसी मुहिमों को केवल ‘पब्लिसिटी स्टंट’ करार दिया और कहा कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद कोई बड़ा गैंगस्टर पकड़ा नहीं गया।

हरसिमरत कौर ने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो फिर दिन-दहाड़े अपराध क्यों नहीं रुक रहे। उनका निष्कर्ष था कि सरकार जमीन पर विफल है और केवल दिखावे में आगे है।

