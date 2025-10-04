Main Menu

रोहित शर्मा के लिए बुरी खबर आई सामने

Edited By Updated: 04 Oct, 2025 02:58 PM

BCCI ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शुभमन गिल को टीम इंडिया का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। रोहित शर्मा अब कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन वह और विराट कोहली टीम में शामिल हैं। दोनों दिग्गज लगभग आठ महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे। इस...

नेशनल डेस्क : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली आगामी सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिए टीम इंडिया की घोषणा करने वाला है। इस घोषणा से पहले खेल जगत में एक बड़ी खबर सामने आई है। युवा ओपनर शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट के बाद अब वनडे (ODI) फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त किया गया है। गिल पहले ही टेस्ट टीम की कप्तानी संभाल चुके हैं और अब उन्हें वनडे टीम की बागडोर सौंपने का फैसला किया गया है।

रोहित और विराट की वापसी

रोहित शर्मा और विराट कोहली, जो टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, लगभग पांच महीने के अंतराल के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने के लिए तैयार हैं। IPL 2025 के बाद यह उनका पहला अवसर होगा जब वे भारत के लिए सीमित ओवरों की सीरीज में खेलेंगे। इस दौरे के दौरान फॉर्म और फिटनेस का आकलन भी किया जाएगा, साथ ही 38 साल के रोहित शर्मा के अंतरराष्ट्रीय करियर को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी ध्यान दिया जाएगा।

शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ियों पर भी नजर

इस दौरे में शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ियों की वर्कलोड और प्रदर्शन पर भी नजर रखी जाएगी। भारत टीम ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट मैचों के लिए तैयार होगी।


 

