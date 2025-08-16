संजू सैमसन, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा बाहर, जानिए एशिया कप 2025 के लिए चुनी गई इस टीम में किन्हें मिला मौका

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 16 Aug, 2025 02:28 PM

खेल डेस्क: एशिया कप 2025 की टीम का बीसीसीआई द्वारा आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन क्रिकेट जगत में चर्चा छिड़ चुकी है। पूर्व भारतीय स्पिन गेंदबाज और वर्ल्ड कप विजेता हरभजन सिंह ने अपनी पसंदीदा टीम का ऐलान किया है। इस टीम में कई बड़े नामों को जगह नहीं मिली है जबकि कुछ नए और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। खासकर विकेटकीपिंग में हरभजन के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है।

संजू सैमसन, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को टीम से बाहर किया गया

हरभजन सिंह की चुनी हुई टीम में संजू सैमसन, जो पिछले कुछ समय से विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें जगह नहीं मिली है। इसके साथ ही रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल नहीं किया गया। ये फैसले क्रिकेट प्रेमियों के लिए चौंकाने वाले हैं क्योंकि ये खिलाड़ी आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में छाए हुए हैं।

विकेटकीपर की भूमिका पर बड़ा फैसला – केएल राहुल या ऋषभ पंत?

हरभजन सिंह ने टीम में विकेटकीपिंग के लिए ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किसी एक को चुनने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम में दोनों को शामिल नहीं किया जाएगा। यह बात खासतौर पर इसलिए भी अहम है क्योंकि संजू सैमसन को इस भूमिका से बाहर किया गया है। भज्जी के अनुसार, “केएल राहुल एक शानदार विकल्प हो सकते हैं और पंत या राहुल में से किसी एक को ही टीम में होना चाहिए।”

गेंदबाजी विभाग में बदलाव, मोहम्मद सिराज को मिला मौका

टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण में जसप्रीत बुमराह को जरूर जगह मिली है। इसके साथ ही अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को भी टीम में चुना गया है। यह बात खास है कि मोहम्मद सिराज को इस बार मोहम्मद शमी और हर्षित राणा से ऊपर रखा गया है। ये चयन दर्शाता है कि हरभजन सिंह ने गेंदबाजी में युवा और फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है।

स्पिन विभाग में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और रियान पराग को मौका

स्पिन गेंदबाजी में हरभजन ने कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया है। इसके साथ ही रियान पराग को भी जगह दी गई है, जो कई फैंस के लिए आश्चर्यजनक फैसला माना जा रहा है क्योंकि यह उनका पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा।

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गजों को मिला मौका

टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान और आईपीएल 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शुभमन गिल को भी टीम में चुना गया है। हरभजन ने गिल की स्थिरता और क्षमता की तारीफ करते हुए कहा, “गिल इस फॉर्मेट में अच्छे से खेलने वाले बल्लेबाज हैं जो सिर्फ छक्के-चौके ही नहीं बल्कि पारी को नियंत्रित भी कर सकते हैं।” इसके अलावा श्रेयस अय्यर को भी टीम में शामिल किया गया है जो बल्लेबाजी के मध्यक्रम को मजबूत करेंगे।

हरभजन सिंह की चुनी हुई टीम की सूची:

ओपनर: यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल

मिडिल ऑर्डर: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर

विकेटकीपर: केएल राहुल या ऋषभ पंत

स्पिन ऑलराउंडर: रियान पराग, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

BCCI के आधिकारिक ऐलान का इंतजार

भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ होना है। बीसीसीआई के 19 अगस्त को टीम के आधिकारिक ऐलान की संभावना है। तब तक हरभजन की चुनी हुई टीम फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहेगी।