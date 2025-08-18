एशिया कप 2025 से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की टीम से बाहर होने की संभावना, इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन 19 अगस्त को होगा। पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक अजीत अगरकर की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में टीम के लिए कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हाल ही में टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फिट होकर टीम...

नेशनल डेस्क: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का चयन 19 अगस्त को होगा। पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक अजीत अगरकर की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में टीम के लिए कड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। हाल ही में टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पूरी तरह फिट होकर टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी सर्जरी के बाद फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है, जो टीम के लिए एक बड़ी राहत है।

शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की टीम से बाहर होने की संभावना

टीम चयन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह मिलेगी या नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार चयन समिति इस बार इन दोनों बड़े नामों को टीम से बाहर रखने की योजना बना रही है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल दोनों ही युवा खिलाड़ी हैं और भारतीय टीम के भविष्य के अहम हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इस बार चयनकर्ताओं का झुकाव उनकी जगह अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की तरफ है। रिटायर हुए रोहित शर्मा के बाद टी20 में ओपनिंग की जिम्मेदारी संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मिली है और दोनों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में इनके बाहर होने की संभावना कम नजर आ रही है।

श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल करने का प्रस्ताव

रिपोर्ट के अनुसार, चयनकर्ताओं की नजर इस बार पंजाब किंग्स के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पर है। अय्यर ने आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। 17 मैचों में 175.07 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 604 रन बनाए थे जिसमें छह अर्धशतक भी शामिल हैं। उनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स फाइनल तक पहुंची थी। यूएई के विकेट और परिस्थितियों को देखते हुए चयनकर्ता एक अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज चाहते हैं जो टीम को मजबूती दे सके। अय्यर ने हाल ही में यूएई में हुई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए अहम योगदान दिया था। फाइनल में उन्होंने 48 रन बनाकर टीम की जीत में मदद की थी। इस वजह से उनका एशिया कप 2025 की टीम में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। अगर अय्यर टीम में शामिल होते हैं तो रिंकू सिंह और शिवम दुबे में से किसी एक को बाहर करना पड़ सकता है।

टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा का विकल्प

टीम में एक अन्य बदलाव यह हो सकता है कि दूसरे विकेटकीपर के रूप में जितेश शर्मा को मौका दिया जाए। जितेश ने आईपीएल में आरसीबी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया था और टीम को पहला खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी।

टीम चयन में कप्तान सूर्यकुमार यादव की भूमिका

इस बार टीम चयन की बैठक में कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल होंगे। इससे टीम की रणनीति और खिलाड़ियों के चयन में कप्तान की राय का भी प्रभाव होगा।

एशिया कप 2025 का पूरा शेड्यूल

भारत ग्रुप ए में है जिसमें पाकिस्तान, यूएई और ओमान भी शामिल हैं। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ दुबई में होगा। उसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में मुकाबला है। 19 सितंबर को भारत ओमान से अबू धाबी में भिड़ेगा। इन ग्रुप मैचों के बाद टॉप दो टीमें सुपर 4 में पहुंचेंगी। दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हांगकांग शामिल हैं।

एशिया कप के बाद टीम इंडिया की टेस्ट सीरीज

एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। इसके बाद भारत 2 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा। यही वजह है कि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल को इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम में बनाए रखने की योजना हो सकती है ताकि वे टेस्ट क्रिकेट की तैयारी कर सकें।