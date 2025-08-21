Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Asia Cup: एशिया कप में भारत की एंट्री हुई कन्फर्म, पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर सरकार ने कही ये बात

Asia Cup: एशिया कप में भारत की एंट्री हुई कन्फर्म, पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर सरकार ने कही ये बात

Edited By Shubham Anand,Updated: 21 Aug, 2025 04:26 PM

india to play asia cup 2025 govt allows despite pakistan match controversy

भारतीय टीम अगले महीने शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में हिस्सा लेगी और इसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सरकार टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में भाग लेने से नहीं रोकेगी।

नेशनल डेस्क: भारतीय टीम अगले महीने शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में हिस्सा लेगी और इसको लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से खेल मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि सरकार टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में भाग लेने से नहीं रोकेगी। टूर्नामेंट के दौरान भारत का मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है, जिसे लेकर काफी विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। हालांकि, अब सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

'बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से नहीं रोक सकते'
सूत्रों के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध नहीं हैं, लेकिन यदि कोई बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट होता है तो उसमें खेलने पर कोई रोक नहीं होगी। मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय खेल गतिविधियों को लेकर नई नीति भी जारी की है, जिसमें विशेष रूप से पाकिस्तान से जुड़े मामलों को स्पष्ट किया गया है। इस नीति को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

मंत्रालय की इस नई नीति के तहत, पाकिस्तान के साथ भारत का खेल संबंध उसकी कूटनीतिक नीति के अनुरूप होगा। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय टीमें पाकिस्तान जाकर कोई टूर्नामेंट नहीं खेलेंगी और पाकिस्तानी टीमों को भी भारत में खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि आयोजन द्विपक्षीय हो।

लेकिन यदि बात किसी बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट की है, तो उस पर यह पाबंदी लागू नहीं होगी। इसमें ओलंपिक, एशियाई खेल, या एशिया कप जैसे आयोजन शामिल हैं। भारत ओलंपिक चार्टर से बंधा हुआ है, इसलिए वह ऐसे टूर्नामेंटों में भाग लेने से इनकार नहीं कर सकता।

एशिया कप में खेलेगी टीम इंडिया
सूत्रों ने स्पष्ट किया कि, "हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे क्योंकि यह एक बहु-राष्ट्रीय टूर्नामेंट है।"
हालांकि, उन्होंने दोहराया कि "पाकिस्तान को भारत में द्विपक्षीय मैच खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!