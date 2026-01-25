Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. article
    3. | ‘महिलाओं के विरुद्ध अपराध’ दूध पीती बच्चियों से लेकर बूढ़ी दादी अम्मां तक हो रहीं शिकार

‘महिलाओं के विरुद्ध अपराध’ दूध पीती बच्चियों से लेकर बूढ़ी दादी अम्मां तक हो रहीं शिकार

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 05:32 AM

crimes against women

प्राचीन काल से मातृ शक्ति पूजक के रूप में प्रसिद्ध हमारे देश में अब नारी जाति पर अत्याचार तथा यौन अपराध जोरों पर हैं और 5 वर्ष की दूध पीती बच्चियों से लेकर 85 वर्ष की दादी अम्मां तक हर आयु वर्ग की महिलाएं इस अन्याय का शिकार हो रही हैं जो पिछले 10...

प्राचीन काल से मातृ शक्ति पूजक के रूप में प्रसिद्ध हमारे देश में अब नारी जाति पर अत्याचार तथा यौन अपराध जोरों पर हैं और 5 वर्ष की दूध पीती बच्चियों से लेकर 85 वर्ष की दादी अम्मां तक हर आयु वर्ग की महिलाएं इस अन्याय का शिकार हो रही हैं जो पिछले 10 दिनों में सामने आई निम्न चंद घटनाओं से स्पष्ट है :

* 14 जनवरी, 2026 को ‘पलवल’ (हरियाणा) के ‘हथीन’ गांव में अपने घर से बाहर कूड़ा फैंकने निकली युवती का उसी के गांव के 5 लोगों ने अपहरण कर लिया और एक फार्म हाऊस में ले जाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उससे सामूहिक बलात्कार कर डाला। 
* 17 जनवरी को ‘सोनीपत’ (हरियाणा) के ‘बहालगढ़’ में 3 युवक घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही एक युवती को लिफ्ट देने के बहाने अपनी कार में बिठाकर ले गए और फिर चलती कार में उससे सामूहिक बलात्कार कर डाला। इस सिलसिले में पुलिस ने ‘सुमित’ नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 अन्य भाग निकले।

* 19 जनवरी को ‘बेंगलूरू’ (कर्नाटक) के ‘कैम्पेगौड़ा’ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान सेवा ‘एयर इंडिया’ के कर्मचारी ‘अफान अहमद’ को एक दक्षिण कोरियाई महिला पर्यटक से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया जिसे कम्पनी ने नौकरी से निकाल दिया।
* 19 जनवरी को ही ‘गुरुग्राम’ (हरियाणा) में  29 वर्षीय एक युवती को भोजन में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके उससे बलात्कार करने के आरोप में युवती के मित्र व उसके साथी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। 
* 21 जनवरी को ‘रायपुर’ (छत्तीसगढ़) में 9 वर्षीय ङ्क्षहदू बच्ची से बलात्कार करने के आरोप में अब्दुल सज्जाद अंसारी (65) के मकान और दुकान पर बुल्डोजर चला कर जमींदोज कर दिया गया जबकि आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। 
* 21 जनवरी को ही ‘जालंधर’ (पंजाब) में अपने मकान की छत पर खेल रही एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट करके बलात्कार करने के आरोप में एक 15 वर्षीय किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया।

* 22 जनवरी को ‘शाहजहांपुर’ (उत्तर प्रदेश) में एक 28 वर्षीय व्यक्ति ने एक 14 वर्षीय नाबालिगा से बलात्कार कर डाला। लड़की की चीखें सुन कर उसके परिजन और पड़ोसी इकट्ठे हो गए और उन्होंने आरोपी ‘आरिफ’ को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। 
* 22 जनवरी को ही ‘लुधियाना’ (पंजाब) के ‘डुगरी’ इलाके में एक महिला को नशीला पदार्थ खिला कर उससे सामूहिक बलात्कार करने, पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाने और कागजात पर हस्ताक्षर करवाने के  आरोप में पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया। 
* 22 जनवरी को ही ‘देहरादून’ (उत्तराखंड) की एक अदालत ने 5 वर्षीय मासूम को जंगल में ले जाकर उससे बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर देने के आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद और 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। 
* 22 जनवरी को ही ‘सागर’ (मध्य प्रदेश) में अपने प्रेमी के साथ घूमने गई छात्रा का अपहरण करके उसे जंगल में ले जाकर उसके साथ  सामूहिक बलात्कार करके उसी हालत में छोड़ कर आरोपी युवक भाग निकले। पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 

* 23 जनवरी को ‘भरतपुर’ (राजस्थान) में एक व्यक्ति ने जबरदस्ती एक मकान में घुस कर एक 85 वर्षीय वृद्धा से बलात्कार कर डाला। 
* 23 जनवरी को ही ‘बठिंडा’ के गांव ‘नथाना’ में बलात्कार की शिकार एक नाबालिग ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 
प्रतिदिन हो रही बलात्कार की घटनाओं ने देश में नारी जाति की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्र खड़े कर दिए हैं। अत: बलात्कार के मामलों का जरा भी देर किए बिना जल्द से जल्द फैसला करके दोषियों को कठोरतम दंड देने की जरूरत है तभी इस बुराई पर रोक लग सकेगी।—विजय कुमार

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!