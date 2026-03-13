Main Menu

LPG Supply: गैस की टेंशन होगी खत्म! भारत ने LPG संकट से निपटने के लिए उठाया बड़ा कदम

lpg gas tensions will end india takes major steps to address the lpg crisis

मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत ने LPG सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब गैस अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस से भी मंगाई जा रही है। खाड़ी देशों से खरीद भी जारी है। होटल और रेस्तरां सेक्टर को...

नेशनल डेस्कः मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने घरेलू गैस (LPG) की सप्लाई को बनाए रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब सरकार नई खेप अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा और रूस से मंगवा रही है, वहीं खाड़ी क्षेत्र से भी खरीद जारी है। घरेलू LPG सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और उद्योगों को बिक्री कम करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुरी ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक होने के बावजूद सीमित सप्लाई की चुनौती का सामना कर रहा है। घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने और औद्योगिक खपत कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत देश के लगभग 33.3 करोड़ घरों को गैस की कमी से बचाया जा सकेगा।

वैकल्पिक ईंधन से बचत की अपील

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिए हैं कि होटल और रेस्तरां सेक्टर को एक महीने तक वैकल्पिक ईंधन—जैसे बायोमास, केरोसिन और कोयला—का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इसका उद्देश्य घरेलू LPG की खपत कम करना है।

होर्मुज और कच्चे तेल की सप्लाई

पुरी ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के ईरान के साथ संघर्ष के कारण खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग प्रभावित हुई है। इसका असर भारत की कच्चे तेल, LPG और LNG सप्लाई पर पड़ा है। बावजूद इसके, भारत की मौजूदा तेल सप्लाई सुरक्षित है, क्योंकि कुल आयात में होर्मुज के बाहर से आने वाले तेल का हिस्सा अब 70% तक बढ़ गया है।

कालाबाजारी पर रोक

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तेल कंपनियां औसत मासिक कमर्शियल LPG की 20% हिस्सेदारी राज्यों के साथ मिलकर आवंटित करेंगी। यह कदम जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाया गया है। पिछले साल देश में कुल 3.315 करोड़ टन कुकिंग गैस की खपत हुई थी, जिसमें लगभग 60% हिस्सा आयात से पूरा हुआ। पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू LPG सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और सिलेंडर डिलीवरी का चक्र पहले की तरह ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बाजार में जो घबराहट फैली है, वह वास्तविक कमी से नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं की चिंता की वजह से है।

