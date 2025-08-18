‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा, सैमसंग ने नोएडा फैक्ट्री में शुरू किया लैपटॉप प्रोडक्शन

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Aug, 2025 03:59 PM

बिजनेस डेस्कः दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज Samsung ने भारत में अपने प्रोडक्शन पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में लैपटॉप का निर्माण शुरू कर दिया है। अभी तक कंपनी यहां फीचर फोन, स्मार्टफोन, वेयरेबल्स और टैबलेट बनाती थी लेकिन अब लैपटॉप भी इस लिस्ट में जुड़ गए हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सैमसंग जल्द ही भारत में और भी डिवाइस का निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा है। हाल ही में सैमसंग साउथवेस्ट एशिया के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “सैमसंग भारत में एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस का निर्माण लगातार बढ़ा रहा है, जो यहां की प्रतिभा और नवाचार से प्रेरित है।”

गौरतलब है कि सैमसंग ने 1996 में भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी और यह देश में उत्पादन करने वाली शुरुआती ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में से एक रही है।

बाजार में स्थिति

सैमसंग का भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है।

कंपनी भारत से Apple के बाद दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट एक्सपोर्टर है।

स्मार्टफोन बाजार में भी सैमसंग वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में दूसरे नंबर पर है।

टैबलेट मार्केट में 27% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर है।

हाल ही में लॉन्च हुए Galaxy Z Fold7 और Galaxy Z Flip7 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन भी भारत में ही बनाए जा रहे हैं।

भारत का टैबलेट बाजार

जून 2025 की तिमाही में भारत का टैबलेट बाजार सालाना आधार पर 20% बढ़ा।

Apple: 30% हिस्सेदारी के साथ नंबर 1

Samsung: 27% हिस्सेदारी के साथ नंबर 2 (इसमें से 81% शिपमेंट Galaxy Tab A9 Plus 5G का रहा)



