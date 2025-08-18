Main Menu

HP ने दोगुना किया भारत में उत्पादन, AI पीसी और MSME सेक्टर पर खास फोकस

Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Aug, 2025 04:46 PM

hp doubles production in india special focus on ai pc and msme sector

भारत के पारंपरिक पीसी मार्केट में लगातार बढ़त बना रही HP ने PLI 2.0 योजना के तहत देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दोगुना करने का ऐलान किया है। कंपनी का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में उत्पादन क्षमता को लगभग 35% तक बढ़ाना है।

नई दिल्लीः भारत के पारंपरिक पीसी मार्केट में लगातार बढ़त बना रही HP ने PLI 2.0 योजना के तहत देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दोगुना करने का ऐलान किया है। कंपनी का लक्ष्य अगले 4-5 वर्षों में उत्पादन क्षमता को लगभग 35% तक बढ़ाना है।

पीसी मार्केट में मजबूत पकड़

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली तिमाही में भारत का पारंपरिक पीसी मार्केट 8.1% की सालाना दर से बढ़ा और कुल 33 लाख यूनिट शिप हुए। इस दौरान HP ने 29.1% मार्केट शेयर के साथ नेतृत्व कायम रखा और शिपमेंट्स में 4.6% की वृद्धि दर्ज की।

Dixon Technologies के साथ साझेदारी

HP इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका की एमडी Ipsita Dasgupta ने बताया कि कंपनी ने Dixon Technologies के साथ साझेदारी कर PLI 2.0 के तहत उत्पादन तेज किया है। पहले साल में क्षमता 6% से बढ़कर 13% हुई और आने वाले वर्षों में इसे 35% तक ले जाया जाएगा।

MSME और छोटे शहरों पर जोर

HP का बड़ा फोकस MSME और टियर-II, टियर-III शहरों पर है। कंपनी का वाणिज्यिक व्यवसाय पहले ही 30% MSMEs से आता है। इसके लिए HP ने HP Connect Stores लॉन्च किए हैं, जहां कस्टमाइज्ड तकनीकी समाधान और प्रोडक्ट डेमो उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

AI पीसी की बढ़ती मांग

कंपनी ने बताया कि पिछले छह महीनों में AI पीसी की बिक्री 5% से बढ़कर 25% हो गई है। अनुमान है कि 2029 तक 90% पीसी मार्केट AI आधारित हो जाएगी। HP और CII ने मिलकर 20 शहरों में 7,000 से अधिक MSMEs को AI ट्रेनिंग दी है, ताकि छोटे व्यवसाय आसानी से नई तकनीक अपना सकें।

रियल एस्टेट पर असर

विशेषज्ञों का कहना है कि HP के उत्पादन और कनेक्टिविटी विस्तार से नोएडा, द्वारका, नजफगढ़ और बहादुरगढ़ जैसे क्षेत्रों में रियल एस्टेट की मांग बढ़ सकती है। अनुमान है कि अगले दो वर्षों में आवासीय संपत्तियों की कीमतें 25-40% तक और वाणिज्यिक स्पेस 20-30% तक बढ़ सकते हैं।

प्रिंटिंग और अन्य समाधान

HP अपने पोर्टफोलियो में पीसी के अलावा प्रिंटिंग और सहयोगी उपकरणों जैसे हेडसेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस और पेरिफेरल्स भी उपलब्ध कराती है। कंपनी प्रिंटिंग की घटती आदत को देखते हुए प्रिंट शॉप्स के लिए डिजिटल समाधान और सुरक्षा फीचर्स पर जोर दे रही है।

