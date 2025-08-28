विनिर्माण क्षेत्र में FY24 में 11.89% की GVA ग्रोथ, रोजगार में 5.4% की बढ़ोतरी

Main Menu

Edited By Updated: 28 Aug, 2025 03:20 PM

नई दिल्लीः भारत के विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries-ASI) के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) ग्रोथ 11.89% रही, जो पिछले वर्ष की 7.3% ग्रोथ से काफी अधिक है।

मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच औद्योगिक उत्पादन में 5.80% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

रोजगार में बढ़ोतरी

FY24 में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 5.92% सालाना आधार पर बढ़ा। पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने 57 लाख से अधिक नौकरियां जोड़ी हैं। वित्त वर्ष 2024 में कुल 1,95,89,131 लोग फैक्ट्री नौकरियों से जुड़े रहे।

प्रमुख उद्योग

GVA ग्रोथ में सबसे अधिक योगदान देने वाले टॉप 5 सेक्टर रहे:

  • बेसिक मेटल्स
  • मोटर वाहन
  • रसायन उत्पाद
  • खाद्य उत्पाद
  • फार्मास्युटिकल्स
  • शीर्ष राज्य

तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ने रोजगार के मामले में शीर्ष स्थान हासिल किया है और सबसे अधिक फैक्ट्री जॉब्स दी हैं।

विशेषज्ञों की राय

हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने के बाद, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत को इस मौके का इस्तेमाल "मेक इन इंडिया 2.0" को गति देने, सप्लाई चेन मजबूत करने और निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए करना चाहिए। अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद, इसका दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।

आर्थिक परिदृश्य

SBI रिसर्च की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY26) की पहली तिमाही (Q1) में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% से 7% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि GVA ग्रोथ 6.5% आंकी गई है।

वर्तमान में भारत का विनिर्माण क्षेत्र GDP में करीब 17% का योगदान देता है। सरकार का लक्ष्य है कि "मेक इन इंडिया" पहल के तहत वर्ष 2025 तक इसका योगदान 25% तक पहुंचाया जाए।

