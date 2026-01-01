Main Menu

ओला इलेक्ट्रिक के 9,020 वाहन दिसंबर में हुए पंजीकृत, बाजार हिस्सेदारी बढ़ी

Edited By Updated: 01 Jan, 2026 04:29 PM

ola electric registered 9 020 vehicles in december increasing its market share

नई दिल्लीः इलेक्ट्रिक दोपहिया विनिर्माता ओला इलेक्ट्रिक ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिसंबर में उसके 9,020 इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ जिससे उसकी बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गई। वाहनों के पंजीकरण का यह आंकड़ा सरकारी पोर्टल 'वाहन' के डेटा पर आधारित है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी बाजार हिस्सेदारी दिसंबर 2025 में औसतन 9.3 प्रतिशत रही, जबकि महीने के दूसरे पखवाड़े में यह बढ़कर लगभग 12 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो मांग में तेज सुधार को दर्शाता है। ओला इलेक्ट्रिक ने इस बढ़त का श्रेय अपने सेवा सुधार कार्यक्रम को देते हुए कहा कि ‘हाइपरसर्विस' कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा ढांचे को मजबूत करना है। इसके तहत लंबित मामलों के निपटान, कार्यबल क्षमता बढ़ाने, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और ग्राहक स्वयं-सेवा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। 

कंपनी के अनुसार, दिसंबर 2025 में 77 प्रतिशत सेवा अनुरोधों का निपटान उसी दिन कर दिया गया। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भाविश अग्रवाल ने कहा, "शुरुआती संकेत मांग में सुधार की तरफ इशारा कर रहे हैं।... हम अपने अल्पावधि क्रियान्वयन एवं दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी रूपरेखा दोनों को मजबूत कर रहे हैं। हमारा मत है कि इससे ओला इलेक्ट्रिक की टिकाऊ वृद्धि के साथ परिचालन क्षमता में सुधार भी आएगा।" कंपनी ने बताया कि दिसंबर 2025 में बाजार हिस्सेदारी में सुधार के दम पर उसने तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब एवं हरियाणा सहित करीब एक दर्जन राज्यों में शीर्ष तीन ईवी कंपनियों में अपनी स्थिति फिर से बना ली है। 

