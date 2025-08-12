Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • PwC इंडिया की पांच वर्षों में 20,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की योजना

PwC इंडिया की पांच वर्षों में 20,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की योजना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Aug, 2025 06:21 PM

pwc india plans to create 20 000 additional jobs in five years

पीडब्ल्यूसी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वह अगले पांच वर्षों में 20,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की योजना बना रही है। इसके साथ कंपनी के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 50,000 हो जाएगी। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने अपने 'विजन 2030' की घोषणा करते हुए कहा कि...

नई दिल्लीः पीडब्ल्यूसी इंडिया ने मंगलवार को कहा कि वह अगले पांच वर्षों में 20,000 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की योजना बना रही है। इसके साथ कंपनी के कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 50,000 हो जाएगी। पीडब्ल्यूसी इंडिया ने अपने 'विजन 2030' की घोषणा करते हुए कहा कि उसका अगले पांच वर्षों में राजस्व में तीन गुना वृद्धि का लक्ष्य है। कंपनी ने प्रौद्योगिकी, नवाचार और क्षमता निर्माण में सालाना पांच प्रतिशत से अधिक राजस्व निवेश करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। 

परामर्श क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह डिजिटल परिवर्तन, पर्यावरण अनुकूल उपायों, जोखिम और नियामक, क्लाउड और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। पीडब्ल्यूसी के मुताबिक, ''अगले पांच वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। विजन 2030 इस राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के अनुरूप है और यह भारत की वृद्धि को समर्थन देने का एक रणनीतिक मसौदा है।'' 

पीडब्ल्यूसी इंडिया का लक्ष्य प्रौद्योगिकी, एआई-आधारित आपूर्ति और नए बाजार अवसरों में निवेश करके तथा अपने कार्यबल को 50 हजार तक बढ़ाकर अपने लक्ष्य को हासिल करना है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!